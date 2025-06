Tfa sostegno 2025: pubblicato decreto con ripartizione dei posti per regione che tiene conto per la prima volta delle effettive necessità territoriali, probabile avvio a settembre

La pubblicazione dei bandi relativi ai Corsi Indire per triennalisti e per specializzati estero sblocca in qualche modo l’avvio del TFA sostegno X ciclo? Difficile dirlo. Sappiamo che il ministero, in fase di presentazione del nuovo doppio canale di specializzazione sul sostegno composto da Corsi abbreviati Indire/Università e Tfa aveva espresso la volontà di farli partire in contemporanea.

La priorità ai Corsi Indire

Sarà ancora possibile? Difficile dirlo perché i Corsi abbreviati hanno subito un rallentamento inizialmente non previsto, ma alla fine si è dovuto dare priorità a questi ultimi considerato che durano un minimo di 4 mesi e che devono necessariamente concludersi entro la fine del 2025. A questo, si aggiunge che il ministero vorrebbe avviare a stretto giro di posta un secondo ciclo di Corsi Indire in modo da consentire l’iscrizione a chi non ha perfezionato ancora il requisito dei tre anni di servizio, che esclude il 2024/25.

In un ipotetico secondo ciclo, invece, da avviare sempre entro la fine dell’anno, potrebbe essere speso anche il servizio svolto nell’anno scolastico appena concluso. La priorità data ai Corsi Indire ha inevitabilmente messo in secondo piano il Tfa sostegno, che però non è del tutto fermo.

Ripartizione dei posti per regione

La buona notizia è che è stato pubblicato il decreto con la ripartizione dei posti per regione. Un documento importante e a suo modo storico considerato che per la prima volta prende in considerazione le effettive necessità territoriali. Ma senza la pubblicazione del decreto per la suddivisione dei posti per università, non si potrà procedere con la pubblicazione dei bandi. Solo a quel punto il ministero potrà rendere noto il calendario contenente le date delle prove preselettive.

Ipotesi settembre

Prende sempre più corpo a questo punto l’ipotesi che il Tfa possa iniziare solo a settembre. La buona notizia, che potrebbe far pensare a un anticipo, è che alcune università come Palermo stanno già avviando un’indagine sulla disponibilità degli idonei degli anni precedenti.