Corsi Indire sostegno 2025: da oggi fino al 25 giugno si possono presentare online le domande di rinuncia al titolo estero

Prosegue la marcia di avvicinamento all’avvio della pubblicazione dei bandi per i Corsi Indire e universitari per la specializzazione abbreviata sul sostegno. In queste ore il ministero ha emanato una nota rivolta in particolar modo ai partecipanti con requisito abilitazione estero non riconosciuta.

Bandi e Tfa ancora in attesa

La finestra temporale per presentazione rinuncia a istanze di riconoscimento va da oggi al 25 giugno. Questo lascia pensare che prima di quella data in ogni caso i corsi ancora non avranno preso il via, ma non ci sono certezze. L’unica garanzia è che al momento non sono ancora stati pubblicati i bandi. Altra certezza, allo stesso tempo, che al contrario del silenzio e dell’immobilismo delle scorse settimane, adesso si percepisce chiaramente l’avvio di tutta una serie di procedura propedeutiche all’avvio dei corsi stessi che sembrano ormai imminenti.

Quello che invece sembra ancora avvolta del silenzio è il bando per l’avvio del Tfa sostegno decimo ciclo, silenzio che alimenta le speculazioni di chi si dice convinto che il Tfa quest’anno possa essere rimandato a dopo l’estate, magari a settembre.

Tornando ai corsi Indire, da oggi gli specializzati estero possono esercitare il diritto all’espressione della rinuncia a istanze di riconoscimento sul sostegno (art. 5 comma 3 del decreto interministeriale 24 aprile 2025, n. 77). Senza questa rinuncia, è preclusa la partecipazione ai percorsi di specializzazione Indire.

Come presentare rinuncia

Per presentare rinuncia si può fare riferimento alla piattaforma SIDI “Riconoscimento professione docente” (RPD), accessibile tramite il link https://www.mim.gov.it/riconoscimento-professione-docente-

Ma è possibile anche procedere tramite posta elettronica certificata, facendo riferimento all’indirizzo rinuncia.sostegnoestero@postacert.istruzione.it.

Le istanze non valide

Qualcuno ha già provveduto a inoltrare rinuncia nei giorni scorsi, ma non sono istanze valide. Valgono solo quelle presentate da oggi in poi e con i mezzi indicati dal ministero.