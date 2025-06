Bando Tfa sostegno 2025: cresce l’attesa, programmi invariati e prove che non prevedono domande a risposta chiusa

Ancora nessuna novità da parte del ministero per quel che riguarda l’avvio del Tfa 2025 decimo ciclo. Un Tfa a suo modo storico, considerato che coinciderà co i nuovi Corsi Indire andando a formare quel doppio canale di specializzazione contestatissimo da sindacati e docenti stessi (non quelli interessati al corso, naturalmente).

La pubblicazione del bando

Non ci sono ancora certezze circa le tempistiche di avvio del Tfa. Se in un primo momento era filtrata l’intenzione del ministero di far coincidere temporalmente i due canali di specializzazione, resta in piedi l’ipotesi che proprio per l’avvio dei corsi per triennalisti e docenti specializzati estero, il Tfa possa slittare a settembre. Per il momento nulla di confermato, in ogni caso, nè in un senso nè nell’altro, e ogni giorno potrebbe essere quello buono per eventuali novità.

La certezza, in attesa del bando che conterrà le date, è che i programmi non conterranno variazioni rispetto alle passate edizioni. Per questo i candidati saranno chiamati a mostrare tutta una serie di competenze in linea con quelle richieste nelle passate edizioni del tirocinio, oltre naturalmente alla capacità di argomentazione e al corretto uso della lingua.

Sicuri i 12 punti

Il Tfa conferisce 12 punti per le graduatorie al contrario dei Corsi Indire; questo in virtù della prova preselettiva necessaria per accedere, assente nei percorsi abbreviati. Il test preselettivo sarà composto da 60 quesiti, di cui ognuno provvisto di 5 opzioni di risposta.

Il test durerà due ore. Passano allo scritto un numero di candidati pari al doppio dei posti disponibili per l’accesso e quelli che hanno ottenuto lo stesso punteggio dell’ultimo degli ammessi.

La valutazione delle prove è in trentesimi, senza domande a risposta chiusa. Non c’è un’indicazione univoca per durata e modalità della prova scritta, dal momento che il bando lascerà in questo senso ampia discrezionalità alle singole Università. Si passa con 21/30. La prova orale invece sarà sui contenuti delle prove scritte e su questioni motivazionali individuali.