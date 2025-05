Punteggio Gps Corsi Indire sostegno: nessuna garanzia dei 12 punti attribuiti a chi fa il Tfa

Mario Pittoni, responsabile del Dipartimento Istruzione della Lega ha annunciato oggi che i Corsi Indire per triennalisti e abilitati estero partiranno a giugno, una buona notizia considerato che dopo la pubblicazione dei decreti più nulla era emerso circa i bandi che dovranno sancire l’avvio dei percorsi stessi.

Le polemiche tra Tfa e Indire

Non si placano nel frattempo le polemiche, con la prosecuzione di una sorta di contrapposizione tra coloro i quali hanno frequentato e frequentano il Tfa ottenendo quella che considerano una specializzazione sul sostegno più completa, difficile e costosa, e quanti rivendicano il diritto di partecipare a questi percorsi semplificati capitalizzando l’esperienza sul campo o il titolo acquisito all’estero e non ancora riconosciuto.

In questo senso va detto che le differenze tra il TFA sostegno ordinario e il percorso Indire per i docenti triennalisti non sono solo caratterizzate dai requisiti per l’accesso e dalla struttura del percorso, oltre che dal costo, ma anche da ciò che si ottiene una volta conseguita la specializzazione.

La prova d’ingresso

Una delle differenze più evidenti è sicuramente rappresentata dal fatto che il Tfa (decimo ciclo che sta per essere bandito, probabilmente in contemporanea con i Corsi Indire a giugno come da prima volontà del ministero) richiede il superamento di una prova selettiva, mentre i Corsi Indire sono caratterizzati da accesso libero, naturalmente se in possesso dei requisiti.

Anche il decimo ciclo del Tfa, in partenza nelle prossime settimane, come tutti i TFA sostegno ordinari prevede una prova selettiva in ingresso per un numero determinato di posti. Chi frequenta il Tfa, in base alle attuali tabelle di valutazione dei titoli allegate all’OM n. 88/2024, otterrà alla fine del percorso l’attribuzione di 12 punti aggiuntivi nella graduatoria GPS.

I 12 punti gps

Punti che al momento non sono assegnati a chi si specializzerà con il percorso Indire, riservato ai docenti triennalisti. Questo anche in virtù del fatto che i Corsi Indire non contemplano selezione in fase di iscrizione ma l’ingresso potenziale in più cicli entro il 31 dicembre 2025. L’importante è che tutti gli aspiranti posseggano i requisiti previsti dal DM n. 75/2025. Al momento, salvo sorprese dell’ultim’ora, la specializzazione mediante Corsi Indire (o universitari equivalenti) non dà diritto a i punti in Gps assicurati con il Tfa.