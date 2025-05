Punteggio Gps specializzati Indire: sicuro l’inserimento in base alla tabella per le graduatorie provinciali

Chi otterrà la specializzazione sul sostegno mediante i Corsi Indire (impossibile al momento dire quando, considerata l’incertezza che regna attorno all’avvio dei corsi stessi) sicuramente verrà inserito nelle GPS. Questa circostanza non sembra caratterizzata da incertezze.

L’inserimento in Gps

Più incerto è invece stabilire il punteggio con cui i corsisti Indire (termine generico con cui ci si riferisce anche a chi otterrà la specializzazione tramite corsi universitari) verranno inseriti in Gps rispetto a chi si specializzerà con il TFA sostegno.

L’inserimento in Gps non è in dubbio, dal momento che chi otterrà il titolo lo otterrà mediante una specializzazione sul sostegno valida per tutte le aree di disabilità. Nessuna notizia per il momento per quel che concerne il punteggio che verrà attribuito. Per questo dettaglio, bisognerà aspettare la pubblicazione della tabella che verrà resa nota solo con l’ordinanza sulle GPS.

Il riconoscimento europeo

Ribadendo che non ci sono certezze nè notizie ufficiali, si può pensare che il punteggio assegnato possa in ogni caso essere inferiore rispetto a quello del TFA sostegno. Il motivo è semplicemente che si tratta di un titolo che si ottiene alla fine di un percorso universitario da 60 CFU e a numero chiuso. Per loro natura, invece, i corsi Indire consentiranno di acquisire meno crediti, durando anche di meno.

Altra differenza il riconoscimento europeo dei corsi: quelli Indire avranno valore solo in Italia, al contrario di quelli universitari riconosciuti in tutta Europa.