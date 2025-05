Posti disponibili mobilità docenti 2025: i primi elenchi validi per i trasferimenti, quadro completo entro il 23 maggio

Sono già disponibili alcuni, ma non tutti, i risultati degli Uffici Scolastici contenuti negli elenchi dei posti disponibili per la mobilità degli insegnanti in vista del prossimo anno scolastico, il 2025-2026. Le graduatorie si riferiscono a scuola dell’infanzia, scuola primaria e scuola secondaria di primo e di secondo grado della provincia. I risultati sono divisi per tipologia.

Le scadenze

La scadenza per la pubblicazione degli elenchi è fissata per il prossimo 23 maggio, ma alcuni uffici scolastici si sono già portati avanti con il lavoro e sui propri siti ufficiali hanno iniziato la pubblicazione ufficiale dei risultati. Le domande cui si riferiscono questi esiti non si possono più presentare, dal momento che la scadenza perla presentazione delle istanze era fissata allo scorso 25 marzo.

Da qualche giorno gli Uffici scolastici hanno avviato la procedura di pubblicazione, tutti gli altri dovranno uniformarsi entro il 23 maggio, rendendo noti i posti disponibili.

Le esclusioni

Sono esclusi da questi elenchi gli accantonamenti in base alla legge, compresi gli accantonamenti su sede conseguenti alle procedure assunzionali derivanti dalle procedure concorsuali PNRR. Fanno parte degli accantonamenti anche i posti derivanti dalle procedure di immissione in ruolo su posto di sostegno con reclutamento da I fascia GPS di quest’anno che sta per concludersi- Leggendo questi elenchi dunque bisogna partire dal presupposto che non sono disponibilità comprensive degli accantonamenti salvo rari casi. In questi casi è specificato.

ABRUZZO

Teramo – Chieti e Pescara – L’Aquila –

CALABRIA

Crotone –

EMILIA ROMAGNA

Forlì Cesena – Modena – Ravenna – Parma –

LAZIO

Rieti –

MARCHE

Macerata – Pesaro e Urbino –

PUGLIA

Foggia – Lecce – Taranto –

SARDEGNA

Nuoro infanzia – primaria –

TOSCANA

Pistoia – Siena –