Le opportunità per il sostegno: da prima fascia GPS ed elenco aggiuntivo si può partecipare alla mini call veloce per posti che non è stato possibile assegnare a livello provinciale

E’ un fine anno scolastico fortemente caratterizzato dalle novità in arrivo per il mondo del sostegno. Non deve sorprendere, perchè sin dal suo insediamento il ministro Valditara ha mostrato forte interesse nei confronti di questo ambito dell’insegnamento, con la volontà di migliorare la situazione.

Le novità sul sostegno

Ci riuscirà? Le iniziative non mancano, ma non tutte sono apprezzate da docenti stessi e sindacati. A cominciare dalla conferma del docente di sostegno su richiesta della famiglia, per finire con il prossimo avvio dei Corsi Indire per la specializzazione dei docenti con tre anni di servizio e degli abilitati all’estero.

Ma ci sono anche altre possibilità, come l’inserimento negli elenchi aggiuntivi alla prima fascia GPS e ruolo. Quest’anno, infatti, anno intermedio dell’aggiornamento biennale delle graduatorie, c’è la costituzione di un elenco aggiuntivo alla prima fascia delle GPS. Si tratta di una procedura riservata agli insegnanti in possesso del titolo di specializzazione sul sostegno ottenuto entro il prossimo 30 giugno.

La procedura si è conclusa da qualche giorno, ma l’ha presentata con riserva anche chi non ha ancora perfezionato il percorso TFA sostegno, sperando però di riuscirci in tempo utile.

Gli elenchi aggiuntivi

Per sciogliere la riserva c’è ancora tempo fino al prossimo 16 giugno, entro il 3 luglio 2025. Chi ne avrà diritto, troverà l’apposita funzione attiva su Istanze online. Per averne diritto, bisogna perfezionare la sezione relativa al titolo di specializzazione. In quell’occasione, bisognerà indicare i dati di conseguimento e l’ente formatore. Per ottenere il punteggio aggiuntivo, bisognerà fare apposita richiesta.

Dalla prima fascia GPS ed elenchi aggiuntivi si potrà attingere anche durante il prossimo anno scolastico in aggiunta alle supplenze al 31 agosto o 30 giugno per gli incarichi finalizzati al ruolo normati dal DM n. 111/2024. Per farne ricorso, bisogna che si verifichi la circostanza di posti residui dopo la fase ordinaria delle immissioni in ruolo (GaE e vincitori concorso).

La mini call veloce

Per chi si inserisce nella prima fascia GPS ed elenco aggiuntivo, c’è anche l’opportunità di partecipare alla mini call veloce. Ma si tratta di una circostanza che si attiva per ulteriori posti che non è stato possibile assegnare a livello provinciale.

Restano inalterati i diritti alla nomina per il ruolo, che dovrà avvenire prima delle supplenze e della conferma della supplenza del 2024/25.