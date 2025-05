Mini Call veloce agosto 2025: triennalisti esclusi dalle assunzioni, non ci siamo con i tempi

In attesa dei bandi per l’avvio dei Corsi Indire per la specializzazione sul sostegno, imminenti dopo i decreti attuativi della scorsa settimana, i triennalisti devono fare i conti con l’impossibilità di prendere parte alla Mini Call veloce di agosto 2025. Lo spiega oggi Orizzonte Scuola in un approfondimento.

Le tempistiche

Il tema è la possibilità o meno per i docenti con almeno tre anni di servizio di prendere parte alla prossima Call veloce, la cui procedura sarà attuata il prossimo agosto 2025. Tutto dipende da un calcolo ormai fattibile circa i tempi tecnici dei percorsi Indire e su quali conseguenze avranno le tempistiche cui si va incontro in virtù del ritardo accumulato sulle aspirazioni dei candidati.

Il presupposto è il contenuto del decreto per triennalisti che specifica come i corsi non potranno durare meno di quattro mesi.

Per l’avvio dei Corsi ci vorrà ancora tempo, considerato che i bandi devono essere pubblicati e che gli accreditamenti delle università non sono ancora completati. La stima che la stampa specializzata ormai fa, unanimemente, è che i corsi possano partire intorno a luglio. Ma anche se si battessero tutti i record e si riuscisse ad avviarli a maggio, finirebbero dopo il 31 agosto.

La mini call veloce di agosto

A questo va aggiunto che in base alla normativa le assunzioni su posti di sostegno ancora residui dopo le immissioni in ruolo ordinarie (GaE e concorsi) seguono l’ordine che vede in testa le GPS sostegno prima fascia ed elenco aggiuntivo. In queste graduatorie, i corsisti del percorso specializzazione INDIRE non figurano.

La normativa infatti non consente l’inserimento con riserva entro il 29 aprile, termine ormai scaduto, considerato che per l’elenco aggiuntivo non si faceva in tempo mancando un corso di riferimento. Senza considerare che la scadenza per il conseguimento del titolo per l’elenco aggiuntivo è fissato al 30 giugno 2025.

Questo significa che triennalisti verranno esclusi dall’e assunzioni mediante Mini Call veloce 2025. E’ una procedura che scatta in caso di posti residui dopo lo scorrimento delle GPS relative.

Chi si specializzerà con Indire o Università potrà accedere a GPS e concorsi. Con quali punteggi, ancora da stabilire.