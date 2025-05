Mini call veloce 2025 sostegno: si svolgerà ad agosto con scorrimento per posti residui nei primi giorni di settembre

La volontà del ministero di far partire in contemporanea i Corsi Indire (e universitari) e il Tfa decimo ciclo nasce anche dall’esigenza di consentire almeno a livello temporale una possibilità di scelta “alla pari” tra i due percorsi. Scelta riservata naturalmente a chi ha i requisiti per accedere a uno dei due percorsi di specializzazione. Nel caso dei Corsi Indire, i tre anni di servizio e il titolo estero ancora non riconosciuto.

Non sappiamo se il ministero riuscirà a mantenere l’impegno verbale preso con i corsisti di avviare in primavere e in contemporanea i due corsi. Di certo entrambi al momento sembrano bloccati, nonostante il segnale comunque positivo giunto dalla pubblicazione dei decreti per i Corsi Indire. Per quel che riguarda il Tfa, invece, ancora tutto fermo.

La scelta del percorso dipende da molti fattori, come la durata e il costo dello stesso. Ci sono poi le implicazioni di spendibilità del titolo. Molti docenti sono interessati a partecipare alla Call veloce prevista per il 2025, probabilmente nel mese di agosto. Consentirà lo scorrimento per eventuali posti residui nei primi giorni di settembre.

Chi si specializzerà con Indire, che durerà minimo quattro mesi, difficilmente farà in tempo. C’è poi la questione dell’inserimento nelle GPS.

Per quel che riguarda i corsi in senso stretto, i Corsi Indire consentiranno frequenza online sincrona, il Tfa prevede frequenza obbligatoria. E poi ci sono i costi, con il Tfa che può costare anche più del doppio.

Infine c’è dal valutare la spendibilità nelle Gps: al momento non si conoscono i punteggi che ogni percorso potrà attribuire, solo la pubblicazione della tabella di valutazione dei titoli potrà definire meglio al questione.