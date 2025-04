Supplenze Gps: priorità degli elenchi aggiuntivi nelle graduatorie incrociate, ma dipende dalle 150 preferenze

Mancano due giorni alla chiusura della finestra temporale utile all’inserimento negli elenchi aggiuntivi, procedura riservata sia a chi è in possesso di un’abilitazione su materia che di sostegno. Proprio a proposito del destino di chi si inserisce con abilitazione su materia, è importante capire che priorità avrà rispetto ai docenti in seconda fascia nelle graduatorie incrociate.

Le graduatorie incrociate

La normativa prevede che chi sta facendo domanda in questi giorni per l’inserimento in coda negli elenchi aggiuntivi alla prima fascia con un’abilitazione su materia, godrà di una posizione di precedenza rispetto a chi è in seconda fascia nelle graduatorie incrociate.

Questo dipende dal fatto che l’inserimento in prima fascia tramite elenco aggiuntivo vale come tale già dal successivo aggiornamento delle GPS.

Diretta conseguenza di questa condizione, è il fatto che nel momento in cui verranno assegnati incarichi mediante graduatorie incrociate, questi docenti avranno lo stesso trattamento di chi fa parte della prima fascia. Il beneficio in questo senso è avere precedenza rispetto ai colleghi che sono ancora in seconda fascia.

Le max 150 preferenze

Attenzione però, è un vantaggio che va capitalizzato e non disperso mediante una corretta gestione della compilazione della domanda da presentare in estate valida per le “max 150 preferenze”. In questo senso non c’è una data ancora per la presentazione delle stesse, ma bisognerà aspettare le comunicazioni del ministero che a breve sancirà la finestra temporale utile, solitamente a ridosso di agosto, per l’invio mediante Istanze Online. Da questa domanda scaturirà poi l’informatizzazione nomine supplenze che culminerà nelle convocazioni mediante algoritmo a fine agosto.