Gps 2025: ripubblicazione dopo il 3 luglio, in seconda fascia cambiate molte posizioni tra elenchi aggiuntivi e controllo titoli

Dopo il 3 luglio, quando scadrà la possibilità di sciogliere la riserva per chi aspetta di ottenere il titolo di accesso all’elenco aggiuntivo entro il 30 giugno, il ministero ripubblicherà tutte le graduatorie Gps aggiornate, in modo che ogni docente possa verificare la posizione in graduatoria.

Nel 2026 riapertura delle Gps

Sarà anche l’occasione per i docenti interessati per verificare che siano corretti i dati inseriti che riguardano ciascun candidato. In ogni caso una questione che interessa molti docenti che sono già inseriti in graduatoria o che stanno provvedendo in questi giorni mediante la procedura di inserimento negli elenchi aggiuntivi.

La pubblicazione di luglio sarà inerente prima fascia ed elenchi aggiuntivi. Il ministero, come previsto dalla procedura, provvederà a ripubblicare sia le GPS provinciali che le graduatorie di istituto per intero, con validità 2025/26. Sarà una ripubblicazione che avverrà, per ogni provincia, questo nonostante il 2025 non sia anno di riapertura delle Gps ma solo di inserimento negli elenchi aggiuntivi alla prima fascia.

Dopo il 3 luglio

La ripubblicazione delle GPS è proprio inerente ciò che sta accadendo in questa finestra temporale che si chiuderà il prossimo 29 aprile, ovvero la creazione dell’elenco aggiuntivo alle GPS con l’inserimento degli aventi diritto in coda alla prima fascia.

A essere particolarmente interessata dai cambiamenti è la seconda fascia, con numerose modifiche alle posizioni, sia per i passaggi in prima fascia sia per i controlli dei punteggi e dei titoli che hanno comportato depennamenti e modifiche punteggi.

Molte posizioni sono quindi cambiate. L’auspicio è che il ministero provveda alla ripubblicazione prima della domanda per le max 150 preferenze, dando così la possibilità a chi deve effettuare la propria scelta di farlo anche in virtù della propria posizione in graduatoria.