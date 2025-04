Doppio canale di reclutamento docenti: domani audizione in Senato anche per l’assunzione a tempo indeterminato di tutti gli idonei dal 2020

Si torna a parlare di doppio canale di reclutamento. L’occasione sarà l’appuntamento fissato per mercoledì 23 aprile, alle ore 8.30 alla VII Commissione del Senato quando una delegazione del sindacato Anief, alla presenza del presidente nazionale Marcello Pacifico, porterà la proposta del ripristino del doppio canale di reclutamento per le immissioni in ruolo. L’obiettivo è permettere l’assunzione diretta dalle Graduatorie provinciali per le supplenze (GPS), non solo su sostegno ma anche su posto comune.

Il doppio canale di reclutamento

Una nuova occasione per tornare a parlare concretamente di un progetto cui si lavora da anni, ma che negli ultimi tempi è tornato particolarmente di moda. L’incontro è finalizzato all’esame parlamentare per la conversione del decreto-legge 7 aprile 2025, n. 45. Si discuterà di misure urgenti per l’attuazione del PNRR e per l’avvio dell’anno scolastico 2025/2026.

I sindacati puntano da anni ad affiancare al sistema di assunzione dai concorsi un canale che permetta di immettere in ruolo direttamente dalle Graduatorie provinciali per le supplenze (GPS). Una strategia sperimentata con successo su sostegno che si vorrebbe estendere anche su posto comune. In questo modo si riuscirebbe a ridurre il problema ottimizzando la copertura delle cattedre vacanti.

Assunzione idonei dal 2020

Ma durante l’incontro si parlerà anche di altre tematiche d’attualità, come l’assunzione a tempo indeterminato di tutti i docenti idonei che hanno superato le procedure concorsuali avviate dal 2020 in poi. La proposta di Anief sarà di fare in modo che il riconoscimento del titolo di idoneità sia un diritto all’immissione in ruolo. L’obiettivo sarebbe quello di formalizzare il tutto in vista del prossimo anno scolastico.