Assunzione idonei: a rischio la priorità cronologica dei concorsi, denuncia dei docenti concorso 2020

Rispettare la priorità cronologica degli idonei. Le nuove disposizioni contenute nel decreto scuola hanno messo in agitazione i docenti idonei 2020, preoccupati dalla possibilità di poter essere scavalcati nelle graduatorie di merito da cui attingere per le assunzioni rispetto ai docenti che hanno superato le prove dei concorsi Pnrr pur non rientrando tra i vincitori.

La denuncia

Fa sentire la propria voce il Movimento IdoneInsieme, con un appello a politica e sindacati affinché venga vagliato attentamente l’impatto e le conseguenze del recente DL 7 Aprile 2025, n.°45.

Per come è stato al momento formulato, alla luce delle anticipazioni fornite, questo canale preferenziale per il reclutamento dei docenti potrebbe penalizzare l’ordine cronologico con cui i docenti sono risultati idonei ai concorsi.

Al momento, si procederà al ricorso alle graduatorie dei concorsi ordinari 2020 con lo scorrimento delle graduatorie dei concorsi PNRR banditi a partire dal 2023. Entreranno a far parte di queste graduatorie i candidati risultati idonei, ovvero quelli che sono stati in grado di ottenere il punteggio minimo previsto per il superamento della prova orale non rientrando tra i vincitori, in misura non superiore al 30% dei posti messi a bando.

La proroga delle graduatorie

Secondo il movimento, questo penalizza gli idonei 2020, anche alla luce del fatto che il DL 75/2023 aveva garantito la proroga delle graduatorie del concorso 2020 fino al loro esaurimento.

Il decreto scuola, in altre parole, darebbe priorità agli idonei relativi al PNRR1, nonostante non fossero contemplati dal bando. Il Movimento chiede che il nuovo DL non scavalchi gli idonei 2020, negando il principio della priorità cronologica vigente nella Pubblica Amministrazione.

Il precedente di dicembre 2024, con scorrimento delle graduatorie 2020 limitato, con accantonamento dei posti PNRR2, è pericoloso. Per questo il movimento chiede di rispettare la priorità di scorrimento stabilita dal DL 75/2023 in modo da garantire il contingente residuo per le immissioni degli idonei 2020.