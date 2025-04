Assunzione idonei concorsi PNRR: pronto l’emendamento per portare il 30% dei posti al 100%

Da oggi ufficiale con la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale la norma del decreto scuola che consentirà l’inserimento dei docenti idonei al concorso PNRR1 fino al 30% dei posti banditi nelle graduatorie di merito. Per i sindacati un segnale, un primo passo verso la risoluzione di uno dei tanti problemi che affliggono la scuola italiana e che comportano aumento del precariato, ma non ancora abbastanza e certamente non una norma risolutiva.

Pronto l’emendamento

Lo sottolinea Anief, annunciando al tempo stesso che è pronto un emendamento al decreto in modo che la percentuale del 30% salga fino al 100% in modo che la norma possa essere estesa a tutti.

Il decreto scuola prevede anche a partire dall’anno scolastico 2026/27 una graduatoria aggiuntiva, anche intra regione, che verrà aggiornata di anno in anno. Si riferisce ai concorsi banditi dal 2020 che hanno superato orale su posti residuali delle immissioni in ruolo da concorso.

Gli altri provvedimenti in programma

Nel decreto è stata estesa anche l’assunzione entro 31 dicembre 2025 dei vincitori del nuovo concorso PNRR2 per le graduatorie pubblicate entro il 10 dicembre. Ora si attende l’esame parlamentare del decreto scuola, e sarà l’occasione per i sindacati, in questo caso Anief, per chiedere alcuni cambiamenti che permetteranno di assumere in ruolo i partecipanti al concorso straordinario bis, i precari abilitati e inseriti nelle GPS, i docenti cancellati dalle Gae e licenziati.