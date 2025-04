Assunzione idonei dalle graduatorie fino al 30% dei posti: decreto in vigore da oggi, è stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale

Idonei inseriti nelle graduatorie fino al 30% dei posti banditi, adesso il provvedimento è ufficiale con la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale del 7 aprile. Nel decreto legge (n.45) ci sono una serie di novità per la scuola, una delle più interessanti è sicuramente quella rivolta agli idonei dei concorsi scuola.

Passo in avanti ma non sufficiente

Una misura non sufficiente a soddisfare docenti e sindacati, considerato che i rivolge solo a meno di un terzo di essi, ma che viene visto comunque come un primo passo in avanti nella direzione della stabilizzazione di coloro i quali sono riusciti a ottenere il voto minimo alle procedure pur non riuscendo a rientrare tra i vincitori.

Il decreto si rivolge al prossimo anno scolastico ma è in vigore già da oggi.

La parte rivolta agli idonei è contenuta nell’articolo 2, focalizzato sul reclutamento dei docenti. Coinvolta nel provvedimento anche la Commissione europea con la quale sono stati presi in esame i primi due anni di applicazione del nuovo sistema. La decisione finale è stata di integrare le graduatorie con candidati idonei e l’introduzione di elenchi regionali per i concorsi banditi dal 2020.

La norma

Cosa prevede nello specifico la norma? Consentirà agli idonei di essere inseriti nelle graduatorie fino al 30% dei posti banditi. L’obiettivo è assicurare una maggiore copertura delle cattedre vacanti. A partire dai concorsi banditi nel 2023, le graduatorie saranno integrate per un triennio con i candidati idonei che hanno superato la prova orale con il punteggio minimo. Quello che non soddisfa a pieno è che non si va oltre la soglia del 30% dei posti messi a concorso.

Da questi elenchi si attingerà per coprire i posti rimasti vacanti dopo le immissioni in ruolo ordinarie, nel rispetto dei limiti annuali di assunzione. In che modo si procederà con l’assegnazione delle cattedre? Verrà seguito un ordine cronologico, iniziando dai candidati in base alla data di pubblicazione della graduatoria.