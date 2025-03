Percorsi abilitanti 2025: le iscrizioni sono chiuse, gli idonei che non entrano nella graduatoria di merito possono tentare l’accesso a quelli aperti a tutti, anche se a numero chiuso

Le iscrizioni ai percorsi abilitanti sono al momento chiuse, ma in alcune regioni le graduatorie del PNRR 1 non sono ancora state pubblicate. Questo costituisce un problema per quel che riguarda la risoluzione delle posizioni di alcune tipologie di candidati. Ad esempio non è chiaro come potranno procedere i vincitori e gli idonei una volta che i risultati saranno resi noti.

I vincitori e l’iscrizione ai percorsi abilitanti

Attualmente, possono iscriversi ai percorsi abilitanti solo i vincitori che hanno già ricevuto una nomina finalizzata al ruolo. Chi risulterà vincitore nei prossimi mesi, con graduatorie ancora in fase di pubblicazione, non potrà iscriversi a questo ciclo di percorsi abilitanti, poiché non ha ancora ottenuto la nomina necessaria. In ogni caso, questi candidati potranno partecipare ai cicli successivi, dato che la riforma prevede percorsi abilitanti su base annuale.

Gli idonei e la loro situazione

Gli idonei, a differenza dei vincitori, non rientrano nella graduatoria di merito, che è riservata esclusivamente ai vincitori del concorso. Questo significa che, al momento, non hanno accesso prioritario ai percorsi abilitanti.

Quali alternative?

Per chi si trova in questa situazione, una possibile opzione è tentare l’accesso ai percorsi abilitanti aperti a tutti. Va considerato però che questi sono soggetti a numero chiuso e la disponibilità dei posti varia a seconda delle regioni e delle università.

Questo significa che i vincitori senza nomina immediata dovranno attendere il prossimo ciclo abilitante per potersi iscrivere, mentre gli idonei potranno valutare altre vie per conseguire l’abilitazione, come i percorsi accessibili a tutti. Non è da escludere che nelle prossime settimane possano arrivare ulteriori comunicazioni ufficiali del Ministero e delle Università per chiarire eventuali fattispecie ancora rimaste in bilico.