Svolta nella ricostruzione di carriera docenti: Cassazione riconosce diritto a gradone 3-8 nello stipendio

La Cassazione ha stabilito che i docenti assunti a tempo indeterminato dopo il 2010 hanno diritto alla fascia stipendiale 3-8 senza perdere il riconoscimento integrale del servizio pre-ruolo svolto per almeno 180 giorni nell’anno scolastico. La sentenza conferma l’applicabilità della clausola di salvaguardia del CCNL 2011 a chi era in servizio con contratto a tempo determinato al 1° settembre 2010 e successivamente immesso in ruolo.

La decisione della Corte

La Corte ha distinto tra la ricostruzione di carriera, che riguarda l’anzianità di servizio, e l’attribuzione della fascia stipendiale, affermando che i due istituti devono essere valutati separatamente. Ha inoltre ribadito il principio di parità di trattamento tra personale precario e di ruolo, facendo riferimento alla direttiva 1999/70/CE e a precedenti della Corte di Giustizia UE.

La reazione dei sindacati

Questa decisione consente ai docenti di ottenere il riconoscimento della fascia 3-8 e di richiedere eventuali differenze retributive maturate entro i limiti della prescrizione quinquennale. Anief ha definito la sentenza una vittoria storica per la tutela economica degli insegnanti: “La Corte ha definitivamente riconosciuto l’illegittimità di una discriminazione che ha penalizzato migliaia di insegnanti. Continueremo a vigilare affinché venga applicata concretamente. È un punto di svolta nella tutela dei diritti economici del personale docente”.