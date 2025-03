Errori Concorso scuola Pnrr2: pubblicazione dell’elenco completo dei quesiti risultati errati e individuazione di criteri oggettivi per la revisione delle prove

Tiene ancora banco la questione degli errori riscontrati in occasione delle prove scritte del Concorso scuola Pnrr 2. Il sindacato Gilda segnala errori e anomalie nelle prove scritte che ritiene inaccettabili. Per questo la richiesta nei confronti del Ministero è di fare al più presto chiarezza in merito alla questione dei quesiti errati e ripetuta trasmissione dei risultati ai candidati, con esiti contrastanti che hanno generato molta confusione e incertezza tra i partecipanti.

La richiesta dei sindacati

“Sono errori che rappresentano un inaccettabile vulnus per i docenti coinvolti, di un concorso che dovrebbe piuttosto garantire criteri di merito e una selezione trasparente” si legge nella nota diffusa dalla Gilda.

“Ancora una volta quella degli insegnanti è la categoria che subisce più di tutte le conseguenze di una gestione approssimativa e disorganizzata, in più costretta ad affrontare ostacoli burocratici e incertezze, a loro non imputabili. Il ripetuto invio dei punteggi, con variazioni inspiegabili, mina la credibilità dell’intera procedura e solleva seri dubbi sulla correttezza delle valutazioni“.

La richiesta da parte della Gilda degli Insegnanti nei confronti del Ministero dell’Istruzione e del Merito è di intervenire in modo da assicurare chiarezza e trasparenza a tutti i partecipanti del concorso. Il sindacato chiede l’immediata pubblicazione dell’elenco completo dei quesiti risultati errati e l’individuazione di criteri oggettivi per la revisione delle prove.