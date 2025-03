Passaggio da sostegno a posto comune 2025: tutto bloccato per docenti assunti senza abilitazione nello stesso grado, richiesta al ministero

Al momento non è possibile presentare domanda per l’anno scolastico 2025/26 da sostegno a posto comune da parte dei docenti assunti senza abilitazione nello stesso grado. Un’anomalia che i sindacati stanno rilevando in queste ore e che hanno prontamente segnalato al ministero, affinché provveda prima possibile all’adeguamento della piattaforma.

La domanda

In seguito a numerose segnalazioni ricevute dal sindacato UIL Scuola RUA da parte dei docenti interessati, è stata riportata la situazione al Ministero che ora dovrà capire i motivi che impediscono di inoltrare la domanda di trasferimento da posto di sostegno a posto comune per i docenti titolari su posto di sostegno privi di abilitazione per la classe di concorso del medesimo grado all’atto dell’assunzione in ruolo.

Si tratta di insegnanti in possesso del codice ADML o ADSL.

Per gran parte, ma non tutti, questi insegnanti si sono abilitati su classe di concorso dello stesso grado di titolarità in seguito all’assunzione in ruolo. Nonostante abbiano perfezionato il completamento del vincolo del quinquennio su posto di sostegno, non possono presentare domanda di mobilità territoriale da posto di sostegno a posto comune. Secondo il sistema “istanze online” sono infatti ancora privi di abilitazione, e non hanno possibilità di dichiararne il possesso.

La normativa

L’art. 23 comma 10 del CCNI 2025/28 non specifica le tempistiche dell’acquisizione dell’abilitazione per la richiesta di trasferimento su posto comune. Né tantomeno si fa riferimento al possesso al momento dell’immissione in ruolo o anche successivamente.

SI resta ora in attesa di modifica da parte del ministero rispetto alla struttura della piattaforma “istanze online”, in modo che questi docenti possano presentare domanda di trasferimento sui posti comuni.