Elenco regionale idonei concorsi: restano esclusi i docenti già assunti a tempo indeterminato o determinato su qualsiasi tipologia di posto

Nel decreto scuola pubblicato in Gazzetta Ufficiale, in vigore da oggi, è confermato il nuovo provvedimento che avrà validità a partire dall’anno scolastico 2026/2027, finalizzato alla stabilizzazione degli idonei dei concorsi scuola.

Oltre alla parte del decreto che prevede che le graduatorie saranno integrate per un triennio con i candidati idonei che hanno superato la prova orale con il punteggio minimo, in misura non superiore al 30% dei posti messi a concorso, c’è anche un’altra normativa. Si tratta di quella rivolta ai partecipanti in grado di superare la prova orale nei concorsi banditi dal 2020.

L’iscrizione nell’elenco regionale

Per loro, ci sarà la possibilità di essere inseriti, nel caso decidano di iscriversi, in un elenco regionale che verrà aggiornato di anno in anno.

Il ministero farà ricorso a questo elenco per attingere al fine di assumere nel momento in cui si dovesse verificare l’esaurimento delle graduatorie ordinarie.

Che ordine interno seguirà questo elenco? Si farà riferimento al criterio cronologico dei concorsi sostenuti, ma verrà preso in considerazione anche il punteggio ottenuto.

Chi resta fuori

Per conoscere ulteriori dettagli sul funzionamento di queste graduatorie, bisognerà attendere la pubblicazione delle modalità di gestione dell’elenco che verranno comunicate anno per anno mediante decreto ministeriale.

L’unica certezza, valida già da adesso, è che restano esclusi da questo elenco i docenti già assunti a tempo indeterminato o determinato su qualsiasi tipologia di posto.