Domanda prima fascia Gps: non è necessario essere inseriti in seconda fascia per la stessa classe di concorso

Non è vincolante l’inserimento in seconda fascia gps della stessa classe di concorso per presentare istanza di inserimento negli elenchi aggiuntivi alla prima fascia GPS, con procedura al via tra una settimana e conclusione il 29 aprile. Ne parla oggi Tecnica della Scuola. I docenti possono inserirsi negli elenchi aggiuntivi della provincia in cui sono già inseriti in GPS, o in qualunque altra provincia a scelta, anche se non sono ineriti in nessuna GPS di della stessa o di altre classi di concorso.

L’aggiornamento delle Gps

Nell’anno intermedio di aggiornamento delle Gps, la riapertura degli elenchi aggiuntivi consente ai docenti che conseguono titolo di abilitazione o di specializzazione sul sostegno di richiedere l’inserimento in prima fascia per l’anno scolastico 2025/2026, da cui si attinge in via prioritaria rispetto alla seconda fascia, senza dover aspettare per forza la conclusione del biennio.

Può capitare che alcuni candidati siano già inseriti in una GPS. In questo caso, la normativa impone l’inserimento negli elenchi aggiuntivi nella provincia di precedente inserimento.

Contestualmente, per questi docenti scatta il depennamento dalla seconda fascia GPS della stessa classe di concorso o tipologia di posto. La richiesta di inserimento con riserva negli elenchi di prima fascia è riservata anche ai candidati che ottengono il titolo di differenziazione didattica Montessori, Agazzi e Pizzigoni per la scuola dell’infanzia e la scuola primaria. Via libera anche a chi ottiene il titolo previsto per l’insegnamento negli istituti di cui all’articolo 67 del Testo Unico.

Inserimento in coda

L’inserimento avviene in coda alla prima fascia GPS. Sono inclusi nella procedura a che coloro i quali sono inseriti in GPS in una provincia ma non sono presenti nella seconda fascia della graduatoria per cui chiedono l’inserimento in coda alla prima fascia.

Lo prevede il DM 26 del 19 febbraio 2025 al comma 3 dell’art.1, nella sezione in cui sancisce che si possono inserire negli elenchi aggiuntivi della prima fascia GPS i candidati non ancora inseriti nelle GPS di seconda fascia per le classi di concorso per la scuola secondaria o posti per la scuola dell’infanzia o primaria per le quali dichiarano il possesso del titolo di abilitazione.

Possono anche essere presenti in altra GPS. Questi candidati vengono inseriti nell’elenco aggiuntivo della relativa GPS di prima fascia. Dovranno poi procedere con la selezione delle max 20 istituzioni scolastiche per la collocazione negli elenchi aggiuntivi delle relative GI di seconda fascia. In questo caso, verranno collocati nella stessa provincia per la quale hanno presentato domanda.