Da lunedì elenchi aggiuntivi: chi sceglie anche le 20 sedi prescelte per l’iscrizione nelle correlate GI di II fascia

Mancano pochi giorni all’apertura della finestra temporale utile alla presentazione delle domande per l’inserimento negli elenchi aggiuntivi alla prima fascia Gps. Via all’inoltro delle domande lunedì 14 aprile, con chiusura della piattaforma prevista per il 29 di questo mese.

Chi si iscrive

C’è molta confusione e un po’ di incertezza sulle precise caratteristiche di questa procedura, sui requisiti e su ciò che bisogna fare per essere in regola con l’iscrizione.

La prima categoria di candidati interessati è quella dei docenti che sono già iscritti nelle GPS entro il termine del 24 giugno 2024. Chi rientra in questa tipologia e presenta domanda di inserimento negli elenchi aggiuntivi dovrà trasmettere la domanda allo stesso Ambito territoriale destinatario della precedente istanza di inclusione.

Ci sono poi i candidati che non risultano inseriti in alcuna GPS. Anche questi docenti possono presentare domanda di inclusione nelle Gps, anche quelli che sono collocati in una diversa graduatoria rispetto a quella per la quale presentano domanda per l’inserimento negli elenchi aggiuntivi. Questi i titoli valutabili.

Le 20 scuole

Per loro è prevista un’incombenza in più, dal momento che al momento della presentazione dell’istanza dovranno selezionare anche le sedi prescelte. Si tratta delle max 20 istituzioni scolastiche, che consentono anche di risultare oi iscritti nelle correlate GI di II fascia. Ricordiamo che la procedura di iscrizione negli elenchi aggiuntivi alla prima fascia Gps non consente inserimento ex novo in seconda fascia e si svolge negli anni intermedi di aggiornamento delle gps. L’ultimo aggiornamento è avvenuto lo scorso anno, la riapertura è prevista per tutti nel 2026.