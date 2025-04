Inserimento prima fascia Gps 2025: da lunedì via alle domande per gli elenchi aggiuntivi, come procedere

La prossima settimana, precisamente lunedì prossimo 14 aprile, prenderà il va la procedura di presentazione delle domande per l’inserimento negli elenchi aggiuntivi di prima fascia GPS su posto comune e/o di sostegno. Una scialuppa di salvataggio per tutti coloro i quali verrebbero penalizzati eccessivamente dal dover attendere le graduatorie provinciali per le supplenze con cadenza biennale, la cui prossima riapertura è prevista solo per la primavera del 2026.

Quando presentare la domanda

La finestra temporale individuata dal ministero si apre alle ore 9.00 del 14 aprile 2025 e si conclude alle ore 23.59 del 29 aprile 2025.

Ogni candidato può presentare domanda in una sola provincia, facendo riferimento alla piattaforma predisposta dal ministero per via telematica mediante il Portale Unico del reclutamento, www.inpa.gov.it usufruendo di credenziali Spid e abilitazione al servizio “Istanze on line”.

I requisiti per prendere parte alla procedura è il possesso di abilitazione o specializzazione entro la data di scadenza del termine stabilito per la presentazione della domanda (29 aprile 2025). Ogni candidato nella domanda deve indicare in modo specifico l’istituzione che ha rilasciato il titolo. Valgono anche i titoli ottenuti all’estero purché riconosciuti dal Ministero. In questo caso, è necessario corredare la domanda di tutti gli estremi del provvedimento di riconoscimento del titolo ottenuto.

Interpelli 2025: attesa per la conferma anche il prossimo anno scolastico

I requisiti

E’ prevista anche la possibilità di presentare domanda con riserva, se si conta di ottenere titolo di abilitazione e/o specializzazione dopo la data di scadenza di presentazione della domanda (29 aprile 2025) e comunque entro il 30 giugno 2025. Chi sceglie questa strada, dovrà comunicare, dalle ore 9.00 del 16 giugno 2025 e fino alle 23.59 del 3 luglio 2025, il conseguimento del titolo all’UST (uffici scolastici territoriali).

I titoli conseguiti oltre quella data comportano lo scioglimento negativo della riserva. Vale anche se si consegue il titolo ma non si provvede a comunicarlo entro i termini indicati.

Algoritmo Gps: le nomine e le rettifiche di oggi

Graduatorie GPS: piattaforma aperta già da lunedì prossimo

Aggiornamento Gps