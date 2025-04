Elenchi aggiuntivi 2025: domande tra meno di una settimana, come cambia l’inserimento dei titoli in base alla presenza in seconda fascia per la stessa classe di concorso

Tra poco più di una settimana verranno riaperti gli elenchi aggiuntivi Gps che, lo ricordiamo, valgono solo per la prima fascia. Cosa succede ai candidati che risultano già inseriti in seconda fascia GPS? Coloro che sono inseriti per la stessa classe di concorso per effetto del conseguimento dell’abilitazione entro 29 aprile /30 giugno in relazione ai titoli devono solo dichiarare i titoli non dichiarati all’atto della domanda di inserimento nelle GPS. Titoli che devono essere stati ottenuti entro il 24 giugno 2024.

La validità dei titoli

Il ministero ha infatti individuato questa scadenza come termine ultimo per la scadenza per l’iscrizione nelle GPS e correlate GI valide per il biennio 2024/25-2025/26.

Sono titoli la cui validità si riferisce solo alle graduatorie degli elenchi aggiuntivi.

La validità è limitata ai titoli già dichiarati entro il 24 giugno 2024 per la stessa classe di concorso. Ma la finestra temporale che si andrà ad aprire dal prossimo 14 aprile consentirà di inserire nuovi titoli eventualmente non dichiarati ma in possesso sempre entro la data del 24 giugno 2024.

Per aspettare che diventino validi, però bisogna attendere l’anno scolastico 2025/26, limitatamente all’elenco aggiuntivo.

Chi non era presente in seconda fascia

Ci sono poi gli insegnanti che si inseriscono direttamente nell’elenco aggiuntivo alla prima fascia per classe di concorso/posto di sostegno per il quale non erano presenti in seconda fascia. In questo caso, dovranno inserire i titoli posseduti e conseguiti entro la data del 24 giugno 2024. Anche i questo caso, non valgono i titoli conseguiti successivamente a questo che è considerato il termine ultimo per l’iscrizione nelle GPS e correlate GI valide per il biennio 2024/25-2025/26.

Graduatorie terza fascia ATA: niente supplenza per tre anni

Concorsi Ata: tutti i bandi e le procedure in arrivo