Gps 2025: niente iscrizioni ex novo alla seconda fascia, da lunedì le domande, poi le 150 preferenze

L’elenco aggiuntivo alla prima fascia comprende sia docenti su posto comune che sostegno. Il decreto prevede che non siano possibili nuovi inserimenti in seconda fascia, dunque questa possibilità è preclusa in ottica supplenze per l’anno scolastico 2025/26. Gli inserimenti sono impediti per i docenti che volessero iscriversi ex novo.

Da lunedì le domande

Il motivo è che non si tratta di una riapertura vera e propria delle GPS, prevista con cadenza biennale, ma solo una possibilità di presentare domanda per l’inserimento nell’elenco aggiuntivo alla prima fascia GPS.

Dopo la procedura di presentazione delle domande, che si concluderà il prossimo 29 aprile, sarà compito degli Uffici Scolastici pubblicare nuovamente la seconda fascia GPS, utile alle nomine per l’anno scolastico 2025/26.

Saranno graduatorie che conterranno le posizioni aggiornate in virtù di decreti di correzione dei punteggi, esclusione candidati senza diritto all’inserimento cancellazioni dei docenti che hanno conseguito l’abilitazione o la specializzazione sostegno.

In estate le 150 preferenze

Chi invece è già presente in seconda fascia da lunedì prossimo e per due settimane potrà iscriversi all’elenco aggiuntivo, con o senza riserva. In questo caso, si procederà alla cancellazione dalla corrispondente seconda fascia. Un compito riservato all’Ufficio Scolastico, che provvederà in automatico senza necessità che venga fatta richiesta.

Sarà poi importante presentare la domanda per le max 150 preferenze, nel caso si sia interessati alle supplenze al 31 agosto o 30 giugno 2026. E’ una procedura che viene rinnovata annualmente, per la quale non sono ancora note le date relative alla finestra temporale individuata, ma sarà molto probabilmente in estate ad anno scolastico chiuso.