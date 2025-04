Domanda per le max 150 preferenze: assegnatari di una supplenza al 31 agosto /30 giugno da GPS che hanno rinunciato alla nomina non prendendo servizio potranno partecipare

In vista delle prossime procedure di assegnazione supplenze per l’anno scolastico 2025/2026, va valutata la posizione di coloro i quali nell’anno 2024 hanno rifiutato la supplenza annuale da I fascia. Sono docenti che adesso vorrebbero inserirsi nuovamente nella I fascia GPS per la graduatoria relativa all’anno scolastico 2025/2026.

Le max 150 preferenze

Ci sono due diversi tipi di rifiuti possibili in seguito all’assegnazione di una supplenza. Se il rifiuto consiste in una rinuncia a un incarico dopo essere risultati assegnataria di una supplenza al 31 agosto /30 giugno da GPS, non prendendo servizio, bisogna aspettare l’avvio della procedura annuale per la compilazione della domanda per le max 150 preferenze. Non ci sono ancora date ufficiali per questa procedura, ma come sempre dovrebbe essere collocata in estate.

Scelta 150 scuole Gps istanze online

Scelta max 150 preferenze: pochi giorni per la domanda

La normativa infatti prevede che la rinuncia abbia conseguenze solo per l’anno scolastico 20214/25. Non ci sono effetti invece per l’anno scolastico 2025/26 per il quale si può nuovamente partecipare alle supplenze.

Discorso diverso invece per coloro i quali hanno abbandonato l’incarico dopo la presa di servizio. In questo caso non è consentito partecipare alle supplenze da GPS neanche per l’anno scolastico 2025/26.

Gli elenchi aggiuntivi

Niente da fare per quel che riguarda la domanda per gli elenchi aggiuntivi alla prima fascia GPS, dal momento che non è possibile presentarla né nella stessa né in altra provincia.