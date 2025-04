Gps 2025: tra dieci giorni scelta delle 20 scuole nella stessa provincia e inserimento dei titoli valutabili

Il conseguimento dei 60 cfu successivamente alla chiusura della finestra temporale utile per l’inserimento con riserva in Gps non consente di sanare il mancato possesso dei requisiti, ma permette a chi non è ancor presente in Gps di accedere alla prossima apertura straordinaria del 2025. Si tratta della riapertura delle Gps limitatamente agli elenchi aggiuntivi 2025, con domande che potranno essere presentate a partire dal prossimo 14 aprile e che consentiranno anche l’accesso con riserva entro il 30 giugno.

Il passaggio in prima fascia gps

Chi ha conseguito quindi i requisiti di abilitazione o specializzazione non è obbligato ad attendere l’apertura canonica degli elenchi Gps del 2026. L’inserimento è possibile nell’elenco aggiuntivo alla prima fascia GPS, che avrà già valore a partire dall’anno scolastico 2025/26.

L’anno prossimo, con la riapertura delle graduatorie gps biennali, sarà possibile poi richiedere il passaggio in prima fascia. Senza richiesta il passaggio non avviene, dal momento che non è automatico.

La scelta delle 20 scuole nella stessa provincia

L’inserimento sia nelle Gps elenchi aggiuntivi che alla riapertura standard delle graduatorie consente di scegliere sino a un massimo di 20 istituzioni scolastiche, nella stessa provincia, per il sostegno per i gradi per i quali è in possesso del titolo di specializzazione. Sarà anche possibile inserire i titoli valutabili, vale a dire i titoli conseguiti entro il 24 giugno 2024. E’ questo infatti il riferimento valido come termine della presentazione della domanda per l’inserimento nelle GPS 2024/26.

