Specializzati sostegno 2025: scelta della provincia di inserimento in Gps valida sia per le supplenze che per l’assunzione in ruolo

Negli elenchi aggiuntivi alla prima fascia Gps la cui apertura è prevista per metà aprile, elenchi ai quali ci si può iscrivere anche con riserva, sono ammessi anche coloro i quali non risultano attualmente iscritti in alcuna graduatoria gps e stanno per ottenere la specializzazione mediante Tfa entro giugno, scadenza per lo scioglimento della riserva stessa.

I diplomati magistrali

L’inserimento negli elenchi aggiuntivi, in attesa della riapertura delle gps per tutti nel 2026, è consentito anche a coloro i quali hanno conseguito il diploma prima del 2001. Il riferimento è al diploma magistrale conseguito entro l’anno scolastico 2001/02. Con il diploma magistrale conseguito entro questa scadenza, infatti, molti candidati si sono anche potuti iscrivere al TFA sostegno.

Tfa e Corsi Indire

Ricordiamo che il prossimo ciclo del Tfa sostegno è in arrivo, con il decreto che dovrebbe essere pubblicato dal ministero entro la fine di aprile, in modo che le università possano iniziare a pubblicare i bandi di iscrizione entro la prima metà di maggio. Ancora da capire se si farà in tempo, come era nelle intenzioni del ministero, a far coincidere il decimo ciclo del Tfa con l’avvio dei Corsi Indire, per il momento ancora impantanati in una serie di procedure burocratiche non semplici da smaltire. Sembra sempre più lontana l’ipotesi che la previsione del presidente Indire di avviare i Corsi a metà aprile, possa ritenersi corretta.

La scelta della provincia

Tornando ai diplomati magistrali entro l’anno scolastico 2001/2002, sarà possibile inserirsi nell’elenco aggiuntivo alla prima fascia per sostegno. Chi non è inserito in nessuna graduatoria GPS avrà anche la possibilità di scegliere la provincia di inserimento preferita. La scelta avrà validità sia per le supplenze che per l’eventuale assunzione in ruolo.

