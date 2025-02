Elenchi aggiuntivi prima fascia GPS: laurea magistrale e abilitazione per accedere, i requisiti richiesti

L’abilitazione all’insegnamento è un requisito fondamentale per chi aspira a entrare nella prima fascia delle Graduatorie Provinciali per le Supplenze (GPS). Molti si chiedono se sia sufficiente la laurea magistrale per accedere a queste graduatorie, ma la risposta è chiara: senza abilitazione si può accedere solo alla seconda fascia.

Prima fascia GPS: serve l’abilitazione

Per entrare nella prima fascia GPS, riservata ai docenti abilitati, è necessario aver completato il percorso abilitante. Questo garantisce una posizione di vantaggio per le assegnazioni delle supplenze annuali o fino al termine delle attività didattiche. Chi è in possesso dell’abilitazione può presentare domanda di inserimento nelle GPS, anche in attesa di completare il percorso.

Elenchi aggiuntivi e scadenze

Coloro che stanno frequentando il corso abilitante possono accedere agli elenchi aggiuntivi con riserva. La riserva dovrà essere sciolta entro il 30 giugno 2025, termine entro il quale sarà necessario conseguire ufficialmente l’abilitazione per mantenere il posto in graduatoria.

Un’opportunità per i futuri docenti

L’abilitazione non solo permette l’accesso alla prima fascia GPS, ma rappresenta anche un passo importante verso la stabilizzazione lavorativa nel mondo della scuola. Con l’aggiornamento delle graduatorie previsto nei prossimi anni, ottenere l’abilitazione in tempo utile potrebbe fare la differenza nelle possibilità di ottenere incarichi di supplenza e, successivamente, un contratto a tempo indeterminato.