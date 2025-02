Percorsi abilitanti 36 CFU: al termine del percorso si accederà direttamente in prima fascia GPS

Il percorso abilitante da 36 CFU rappresenta una delle principali novità per i docenti che vogliono inserirsi nelle Graduatorie Provinciali per le Supplenze (GPS). Secondo gli ultimi aggiornamenti normativi, chi completerà il percorso e otterrà l’abilitazione avrà accesso diretto alla prima fascia delle GPS a partire dal 2026.

A confermarlo la normativa, che chiarisce anche un aspetto fondamentale per chi conseguirà i 36 CFU prima di quella data: se ottenuti prima del 2026, sarà possibile accedere agli elenchi aggiuntivi con riserva. Questo significa che i docenti potranno comunque inserirsi nelle graduatorie in attesa del prossimo aggiornamento ufficiale.

Cosa significa accedere alla prima fascia?

La prima fascia delle GPS è riservata ai docenti abilitati e garantisce una posizione privilegiata nelle assegnazioni delle supplenze annuali e fino al termine delle attività didattiche. Questo comporta maggiori possibilità di ottenere un incarico stabile e avvicinarsi al ruolo di docente a tempo indeterminato.

Tempistiche e opportunità

Il percorso abilitante da 36 CFU è stato introdotto per facilitare l’accesso all’insegnamento a un numero più ampio di aspiranti docenti. Chi ottiene l’abilitazione prima del 2026 dovrà attendere il successivo aggiornamento biennale delle GPS per essere inserito in prima fascia senza riserva.

Per chi punta a una stabilizzazione nel mondo della scuola, l’abilitazione con i 36 CFU rappresenta quindi un’opportunità importante, che permetterà di migliorare il proprio posizionamento nelle graduatorie e aumentare le possibilità di ottenere un incarico stabile.