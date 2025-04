Assunzioni docenti settembre 2025: gli elenchi con i candidati ancora in graduatoria e gli ultimi nominati

Da circa venti giorni si sono concluse le operazioni da parte degli Uffici scolastici in vista delle immissioni in ruolo docenti 2025/26. Nello specifico, lo scorso 14 marzo gli Uffici Scolastici hanno completato le operazioni preliminari utili alla costituzione delle graduatorie definitive per le assunzioni in ottica prossimo anno scolastico. A tre mesi circa dalla fine dell’anno scolastico in corso, si cerca di accelerare in modo da avere tutto pronto prima dell’estate.

L’aggiornamento delle graduatorie

Il lavoro degli uffici scolastici si è concentrato sulla “pulizia” delle graduatorie dei nominativi di quei candidati che non sono nelle condizioni di accettare la nomina in base alle attuali normative.

Elenchi aggiuntivi Gps 2025

Le operazioni sono iniziate a inizio anno, nello specifico in seguito alla nota del 16 gennaio 2025 diramata dal Ministero agli uffici scolastici stessi, con cui si dava il via alle operazioni da concludersi due mesi dopo.

Il lavoro degli uffici scolastici si è concentrato nello specifico sull’eliminare dagli elenchi i docenti rinunciatari alla nomina. Fanno parte di questa categoria gli insegnanti che risultano in posizione di graduatoria superiore all’ultimo nominato non riservista.

Gli elenchi con candidati ancora presenti

La pulizia delle graduatorie ha riguardato anche i docenti confermati in ruolo dall’anno scolastico 2024/2025 che sono stati in grado di superare con buon esito la valutazione finale.

Ecco gli elenchi con i candidati ancora presenti nelle graduatorie o ultimi nominati

Piemonte –

SICILIA – rettifica 3 aprile –