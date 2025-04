Elenchi aggiuntivi prima fascia GPS: via alle domande, chi si inserisce con riserva e non scioglie il titolo manterrà l’iscrizione in seconda fascia

Si avvicina il giorno dell’apertura temporale degli elenchi aggiuntivi alla prima fascia GPS. Il ministero ha già annunciato che il periodo utile per provvedere alla presentazione dell’istanza andrà dal 14 al 29 aprile 2025. Si tratta dell’aggiornamento delle graduatorie provinciali previsto nell’anno intermedio di aggiornamento biennale delle stesse, riservato a chi ha ottenuto la specializzazione sul sostegno o l’abilitazione su posto comune. Valgono anche i titoli conseguiti all’estero.

L’accesso

Il 29 aprile non costituisce in realtà il termine ultimo assoluto, dal momento che il ministero ha previsto anche la possibilità di inserirsi con riserva nelle gps, purché si consegua poi il titolo entro il prossimo 30 giugno 2025.

Per presentare domanda bisogna fare riferimento alla modalità online predisposta su sito inpa.gov.it. Per effettuare l’accesso servono le credenziali del Sistema Pubblico di identità digitale (SPID) o di quelle della Carta di Identità Elettronica (CIE).

Indispensabile anche essere in possesso di un account su servizio “Istanze on line”. Si può accedere al servizio anche mediante il percorso www.mim.gov.it, attraverso il percorso “Argomenti e Servizi > Reclutamento e servizio del personale scolastico > Graduatorie provinciali di supplenza >. Stabilizzazione precari scuola 36 mesi: riserva di posti al prossimo concorso

Chi non ottiene il titolo entro il 29 aprile ma conta di riuscirci entro il 30 giugno 2025 può inserirsi con riserva, purché poi provveda allo scioglimento della stessa entro il periodo che andrà dalle ore 9.00 del 16 giugno 2025 e fino alle 23.59 del 3 luglio 2025.

Graduatorie terza fascia ATA

L’aggiornamento Gps del 2026

Per questa successiva procedura, in ogni caso, si attendono ulteriori comunicazioni da parte del ministero. Questa seconda fase sarà riservata unicamente a chi avrà necessità di sciogliere la riserva essendosi inserito con riserva e conseguito il titolo entro il 30 giugno. Se ci si inserisce con riserva e non si scioglie il titolo si mantiene l’iscrizione in seconda fascia. Naturalmente vale per chi era già presente in graduatoria. In caso contrario bisognerà attendere l’apertura dell’aggiornamento biennale delle graduatorie gps per tutti prevista per la primavera del 2026.

Immissione in ruolo Tfa sostegno

Riserva posti concorso straordinario ter