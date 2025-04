Concorso secondaria PNRR2: annullato il quesito sbagliato e zero punti per i partecipanti, nuova prova il 5 maggio 2025

Inizia a fare un po’ di chiarezza il Ministero sulla questione degli errori inerenti i quesiti del Concorso secondaria Pnrr 2. Nello specifico, il ministero ha comunicato il quesito annullato somministrato in occasione della procedura concorsuale bandita con DDG n. 3059/02. Il mim ha dovuto provvedere all’annullamento di uno dei quesiti.

Il quesito errato

Questo il quesito n. 4 del turno 6 del 27 febbraio pomeridiano

Il quesito

“Il concetto di “diffusione di identità” è stato proposto da:

[a] Milton Erikson.

[b] Jean Piaget.

[c] Sigmund Freud.

[d] John Bowlby.”

La decisione del ministero

In seguito alle verifiche necessarie, la commissione Nazionale, ha deciso che non è presente alcuna risposta corretta tra le quattro proposte, per cui si è proceduto all’annullamento della stessa. Questo comporta l’assegnazione di zero punti per tutti i candidati che hanno partecipato alla prova nel turno indicato. Non c’è distinzione tra chi ha fornito risposta o meno, e per quale risposta è stata data.

Per sanare la situazione, il Ministero ha comunicato la programmazione di una prova suppletiva per il 5 maggio, cui potranno partecipare i candidati del turno 6 del 27 pomeriggio la cui prova conteneva il quesito errato.