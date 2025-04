Gps prima fascia, la novità di quest’anno è la possibilità di inserimento anche per gli esclusi dalla seconda fascia non ancora laureandi

Tra una settimana verrà avviata la finestra temporale di presentazione delle domande per gli elenchi aggiuntivi alla prima fascia GPS. La struttura è simile a quella delle edizioni precedenti, ma con una novità: potranno iscriversi anche i candidati esclusi a giugno dalla coda della seconda fascia, laureandi che poi hanno ottenuto il titolo e l’abilitazione all’insegnamento, per una o più classi di concorso.

La novità

Se il conseguimento della laurea è un elemento necessario ma non sufficiente, il possesso di abilitazione consente a pieno titoli di inserirsi nell’elenco aggiuntivo alla prima fascia. Il punteggio di riferimento è quello in possesso del candidato al 24 giugno 2024.

I percorsi di abilitazione sono riservati ai laureandi iscritti ad un corso di laurea magistrale o di laurea magistrale a ciclo unico coerente con la classe di concorso oggetto della domanda di ammissione. Indispensabile essere in possesso di almeno 180 CFU, a patto che siano stati ottenuti al momento della scadenza del bando.

La finestra temporale

La finestra temporale per la presentazione delle domande per l’inserimento negli elenchi aggiuntivi si aprirà la prossima settimana, nello specifico il 14 aprile, lunedì prossimo. Ci sarà tempo per inoltrare l’istanza, rigorosamente online, fino a fine mese, nello specifico fino al 29 aprile. Dunque due settimane che comprendono anche le festività di Pasqua, motivo per il quale inevitabilmente i giorni effettivi disponibili saranno qualcuno in meno.

Il consiglio è come sempre di evitare i primi giorni di apertura delle domande per evitare di intasare i server con un eccesso di collegamenti che potrebbero causare frustranti ritardi. Stesso motivo per cui è meglio evitare gli ultimi giorni, con il rischio di non riuscire poi a perfezionare l’invio.