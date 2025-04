Percorsi abilitanti: dovranno terminare entro il 18 luglio per i docenti vincitori di concorso Pnrr 1, lo annunciano i ministeri

I percorsi abilitanti riservati ai vincitori del concorso Pnrr 1 dovranno terminare entro il prossimo 18 luglio. Arrivano indicazioni precise da parte dei Ministeri coinvolti nell’abilitazione docenti, MIM e MUR, con scadenza tassativa sulla fine dei corsi riservati agli insegnanti che hanno partecipato con esito positivo alla prima delle tre procedure concordate con Bruxelles in ambito Pnrr.

Il conseguimento dell’abilitazione

L’indicazione ha come destinatari i docenti che in virtù della loro non abilitazione, stanno espletando il loro servizio con contratto a tempo determinato, in attesa di ottenere quello a tempo indeterminato mediante appunto il conseguimento dell’abilitazione.

Il termine ultimo apposto sul contratto è il 31 agosto 20205.

Non c’è un’indicazione univoca circa il tipo di percorso da scegliere, da 30cfu o 36 cfu, perché questo dipende dalla situazione di partenza individuale dei docenti. Ora la palla passa agli Uffici scolastici regionali che dovranno rendere noto l’elenco degli aventi diritto. Comunicazione che dovrebbe comprendere anche il percorso che prevede frequenza da parte dei candidati.

Poco tempo a disposizione

Ciò che è subito balzato all’occhio di chi ha letto la nota, è il breve intervallo di tempo a disposizione per completare il percorso, con date molto ravvicinate tra avvio e conclusione. Questo pone una problematica soprattutto per quel che concerne l’indicazione relativa alla necessità di espletare oltre alla classica ora di lezione in classe anche attività che concorrono al monte ore del tirocinio.

Se per le docenti in maternità Valditara ha già spiegato che in caso di impossibilità allo svolgimento del tirocinio diretto, sarà consentito sospendere il percorso e riprenderlo il prossimo, ancora tutto in sospeso per altre condizioni di altri candidati. Fermo restando che per il momento nemmeno per la maternità sono state fornite indicazioni specifiche ma solo generiche.