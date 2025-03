Percorsi abilitanti 2025: ecco le classi di concorso interessate dal nuovo terzo decreto per quelle che non sono state ancora accreditate

Non ci si fermerà ai primi due decreti già emanati dal Ministero in merito ai nuovi percorsi abilitanti per i docenti: dopo i provvedimenti recenti del Ministero dell’Università e della Ricerca (MUR) per la scuola secondaria, potrebbe essercene un terzo.

I nuovi accreditamenti

I decreti per il momento si riferiscono all’anno accademico in corso, 2024/25. Dopo il primo emanato il DM N. 156 del 24 febbraio 2025, è arrivato quello integrativo N. 270 con data 19 marzo 2025.

Questo secondo decreto, più recente, è servito a definire i nuovi accreditamenti per l’anno in corso.

Ma le necessità contingenti porteranno probabilmente nei prossimi giorni, il Ministero dell’Università chiamato a pubblicare un nuovo decreto per alcune classi di concorso in relazione ai percorsi abilitanti docenti.

Il mini decreto in arrivo

Lo spiega oggi Orizzonte Scuola, annunciando che sta per essere pubblicato un terzo “mini decreto” finalizzato a coinvolgere quelle classi di concorso finora lasciate fuori dai bandi in alcuna Università. Grazie a questo terzo decreto, si potrà consentir ai vincitori di concorso di perfezionare il conseguimento dei 30Cfu o 36 CFU richiesti per conseguire l’abilitazione. Solo così, in base alla riforma del reclutamento attuale, è possibile ottenere la trasformazione da contratto a tempo determinato a contratto a tempo indeterminato per poi accedere all’immissione in ruolo, che a questo punto avrà decorrenza settembre 2025.

Queste le classi di concorso interessate dal terzo decreto: A006, A072, A073, A075, B005, B008, B009, B010, B013, B025, B026.

La riapertura della banca dati per queste discipline è stata disposta con la nota ministeriale n. 1838 del 24 gennaio 2025.