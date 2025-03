Concorso straordinario bis e doppio canale di reclutamento: presentati emendamenti Decreto PA al vaglio della I e XI Commissione della Camera

Dopo le novità presenti nel Decreto Scuola finalizzate all’assunzione degli idonei dei concorsi scuola, il mondo dei docenti attende altri sviluppi in virtù dei molti emendamenti presentati per modificare il decreto PA del Governo, il DL 25/2025.

Il doppio canale di reclutamento

Ce ne sono moltissimi, tra questi addirittura 25 presentati da Anief. Tra i punti più importanti, da segnalare la richiesta di un concorso straordinario bis e l’introduzione del doppio canale di reclutamento, proposta da anni cavallo di battaglia del sindacato e non solo.

Poi, a proposito del Decreto Scuola che introduce l’assunzione degli idonei sul 30% dei posti disponibili, Anief rilancia chiedendo che l’assunzione arrivai a coprire il 100% dei posti. Gli emendamenti non si fermano qui, considerato che si parla anche di organico aggiuntivo e stabilizzazione del personale Ata.

L’iter legislativo

In particolare, Marcello Pacifico definisce il doppio canale “non più rinviabile”. Spazio anche per la richiesta di pensionamento del personale scolastico a 60 anni e non a 67 “come avviene oggi per l’assurda applicazione della legge Fornero”. In questo senso, è da registrare la petizione nazionale che ha raccolto qualcosa come 120 mila firme.

Ora non resta che aspettare l’esito degli emendamenti, che verranno vagliati nelle prossime ore dalle due Commissioni della Camera dei deputati incaricate. Sarà poi la volta, la prossima settimana, dell’esame di ammissibilità e del voto, prima fuori e poi dentro l’Aula della Camera.