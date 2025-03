Reintroduzione organico aggiuntivo ATA: scorrimento delle graduatorie di terza fascia per garantire i progetti Pnrr, emendamento al decreto PA

Il Comitato Atacom e il Sindacato Anief hanno avanzato la richiesta di reintrodurre l’organico aggiuntivo del personale ATA attraverso un emendamento al decreto PA. La proposta è ora al vaglio delle istituzioni e, a partire dalla prossima settimana, sarà sottoposta all’esame di ammissibilità prima di arrivare al voto.

Obiettivi ancora in bilico

Secondo i promotori dell’iniziativa, le risorse economiche necessarie potrebbero essere ricavate dai fondi già stanziati nella legge di bilancio, evitando così ulteriori oneri per lo Stato. L’obiettivo principale è garantire il proseguimento dei progetti legati al PNRR e all’Agenda Sud, che senza il supporto aggiuntivo rischierebbero rallentamenti significativi.

Il Comitato organico aggiuntivo ATA ha sottoposto ai rappresentanti politici un emendamento al decreto-legge n. 25 del 14 marzo 2025, auspicando che venga accolto e trasformato in provvedimento concreto.

Scorrimento delle graduatorie di terza fascia

L’emendamento prevede l’introduzione dell’articolo 4-bis, che consentirebbe alle istituzioni scolastiche di attivare incarichi temporanei per il personale amministrativo, tecnico e ausiliario durante l’anno scolastico 2025/2026. Le assunzioni avverrebbero mediante lo scorrimento delle graduatorie di terza fascia, con contratti a tempo determinato della durata compresa tra il 15 settembre 2025 e il 30 giugno 2026, senza possibilità di proroga.

Questa misura è stata pensata per fornire un supporto concreto alle scuole, che si trovano ad affrontare carichi di lavoro sempre più complessi, resi ancora più gravosi dalle scadenze imposte dai progetti finanziati dal PNRR (Missione 4 – Componente 1). La richiesta di reintroduzione dell’organico aggiuntivo rappresenta un passo importante per garantire il regolare svolgimento delle attività scolastiche e il rispetto delle tempistiche previste per le iniziative educative e infrastrutturali in corso.