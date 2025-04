Proroga Ciad Ata 2025: ministero decide per il no, inserimento domande dal 28 aprile secondo la bozza

Secondo quanto riportato da Orizzonte Scuola, sarebbero disponibili anticipazioni di documenti riservati del Ministero dell’Istruzione e del Merito relative ai prossimi passaggi inerenti le procedure che i diretti interessati dovranno seguire per le certificazioni CIAD.

Nessuna proroga

Secondo quanto contenuto in questi documenti che non sarebbero ancora ufficiali, il ministero avrebbe deciso di non concedere alcuna proroga. I che costituirebbe una brutta notizia per quanti erano ottimisti circa la possibilità di disporre di qualche giorno in più per il conseguimento delle tanto discusse certificazioni per il personale tecnico e amministrativo della scuola.

Sempre in base a quanto si è riuscito a estrapolare da questi documenti, in attesa che vengano pubblicati ufficialmente, lo scioglimento della riserva per quanti non ne erano ancora in possesso sarà possibile in una finestra temporale che potrebbe essere collocata dal ministero tra il 28 di aprile e il 5 maggio.

Incontro previsto per oggi

Secondo Orizzonte Scuola, queste immagini che circolano sul web sembrano abbastanza attendibili. Va però precisato che molto potrebbe cambiare, o tutto potrebbe restare uguale, in seguito all’incontro previsto proprio per oggi tra Amministrazione e sindacati. Sarà l’occasione per discutere della questione. Per questo le date di cui sopra, potrebbero anche cambiare nei prossimi giorni.