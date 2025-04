Titoli valutabili elenchi aggiuntivi: le tabelle di riferimento e chi potrà inserirsi

Tra qualche giorno, per la precisione lunedì prossimo 14 aprile, per due settimane verrà aperta dal ministero sula piattaforma online apposita la finestra temporale utile alla costituzione dell’elenco aggiuntivo alla prima fascia. Si tratta di un elenco di cui faranno parte i candidati che possono vantare un titolo di abilitazione e/o specializzazione sostegno non inserito nelle GPS prima fascia nel 2024.

Le date utili

Una delle incertezze maggiori riguarda quali titoli possono essere inseriti, e quali requisiti devono avere. La normativa prevede che il titolo può essere stato ottenuto tra il 24 giugno 202 e il 30 giugno 2025. Quella del 24 giugno è infatti la scadenza che fa riferimento al termine ultimo per la presentazione delle domande GPS 2024/26.

Non è l’unica possibilità, considerato che valgono anche i titoli ottenuti prima del 24 giugno 2024 ma non inserito in prima fascia GPS potranno inserirsi anche diplomati magistrale entro a.s. 2001/02. La certezza è che il termine ultimo per il conseguimento del titolo deve essere il 30 giugno 2025.

I titoli valutabili

Per quel che riguarda i titoli valutabili, vanno presi in considerazione quelli di cui i candidati sono entrati in possesso entro il 24 giugno 2024, il riferimento è al giorno in cui è considerato chiuso l’aggiornamento GPS 2024/26. Si può fare riferimento alle tabelle dei titoli che sono state allegate all’OM n. 88/2024.