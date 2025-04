TFA sostegno X ciclo: resta in piedi l’ipotesi di decreti autorizzativi a fine aprile e bandi delle università a inizio maggio

Si avvicina la data di pubblicazione del nuovo decreto autorizzativo per il decimo ciclo del Tfa. Non ci sono ancora date ufficiali in questo senso, ma di ufficiale c’è la dichiarazione di qualche giorno fa del Ministro Valditara in base alla quale è stato assicurato che il nuovo ciclo di specializzazione per il sostegno sarà attivato in primavera.

Bandi a inizio maggio

Se così fosse, verrebbero confermate le tempistiche degli anni scorsi, quando il decreto autorizzativo è stato diramata alla fine di aprile, per poi consentire alle università di iniziare a pubblicare i bandi a inizio maggio. Un periodo che quest’anno coincide con un calendario abbastanza particolare, considerata la concomitanza prima delle festività di Pasqua, poi del lungo ponte del 25 aprile. Tutto questo potrebbe comportare qualche giorni di ritardi rispetto alla tabella di marcia inizialmente preventivata.

Il tutto mentre non si registrano ulteriori passi in avanti per quel che concerne l’altro Tfa, quello Indire, oggetto di numerose polemiche e anche per questo caratterizzato da una serie di riflessioni da parte del ministero e dei vari organi preposti a giudicare, come il Cspi e l’Osservatorio.

Corsi Indire in ritardo

Il ministero va dritto per la sua strada, ma sembra sempre meno probabile a questo punto che si riesca a far partire Corsi Indire e Tfa sostegno X ciclo in contemporanea come lo stesso ministero aveva annunciato e auspicato. Una circostanza che comporta anche una serie di inevitabili complicazioni dal punto di vista temporale per quel che concerne la conclusione dei corsi stessi in vista dell’inizio del prossimo anno scolastico.