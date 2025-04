Tfa sostegno 2025 quando esce bando: decreto a fine aprile per poco più di 30mila posti, al via a inizio maggio

Aprile potrebbe essere il mese della pubblicazione del decreto autorizzativo del decimo ciclo del Tfa. La volontà del ministero sarebbe quella di avviare contestualmente Tfa classico e Tfa Indire, ovvero i Corsi per docenti con tre anni di servizio o abilitazione estera. Se per l’avvio del Tfa non ci sono particolari impedimenti, all’iter burocratico che porterà all’avvia dei contestatissimi Corsi Indire sembra essere ancora caratterizzato da alcune difficoltà. Questo potrebbe portare il ministero ad avviarlo a breve, a prescindere dai Corsi Indire.

Le ore di tirocinio

Il decimo ciclo TFA, come i precedenti, consentirà il conseguimento di 60 CFU universitari, mediante 300 ore di tirocinio e il superamento finale di esami specialistici.

Non ci sono ancora date ufficiali, ma è significativo l’intervento recente del Ministro Valditara che ha assicurato come il nuovo ciclo sarà bandito in primavera.

I posti disponibili

Se verranno rispettate le tempistiche degli anni passati, il decreto potrebbe arrivare a fine mese, in modo da consentire poi ai bandi degli atenei di essere pubblicati a inizio maggio.

Il decreto sarà anche utile a conoscere, oltre alle date sancite, il numero ufficiale di posti disponibili. Al momento sappiamo che in base allo stanziamento triennale di 90.000 posti da parte del MEF e i numeri riservati ai cicli precedenti, per il X ciclo dovrebbero essere disponibili circa 32.000 posti.