TFA sostegno X ciclo: Valditara conferma l’avvio in primavera insieme ai Corsi Indire

Il decimo ciclo del TFA sostegno è confermato e prenderà il via nella primavera di quest’anno. Ad annunciarlo è stato direttamente il Ministro dell’Istruzione, Giuseppe Valditara, in occasione di chiarimenti circa i percorsi di specializzazione per il sostegno. Il decimo ciclo del Tfa prenderà probabilmente il via contestualmente ai nuovi Corsi Indire per la specializzazione sul sostegno, il cui iter per la pubblicazione del decreto è probabilmente un po’ indietro.

Il percorso del TFA sostegno

Il tradizionale percorso per conseguire la specializzazione sul sostegno sarà avviato parallelamente ad altri percorsi formativi promossi da Indire. Questi ultimi saranno rivolti ai docenti con almeno tre anni di servizio su posto specifico e a coloro che possiedono un titolo estero non ancora riconosciuto in Italia.

In attesa della pubblicazione del Decreto Ministeriale che disciplinerà il decimo ciclo, si possono fornire alcune indicazioni generali basate sulle modalità adottate nei precedenti cicli del TFA. Solitamente, l’accesso al percorso è regolato da prove selettive, che comprendono un test preselettivo, una o più prove scritte e un colloquio orale.

Ulteriori dettagli verranno resi noti con la pubblicazione ufficiale del Decreto, che definirà nel dettaglio criteri di accesso, tempistiche e modalità di svolgimento del percorso di specializzazione.