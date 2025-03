Tfa Indire: addio ai 30 cfu, per specializzarsi serviranno fino a 48 crediti

Salta la prospettiva per i docenti con tre anni di servizio e per i possessori di titolo estero di specializzarsi sul sostegno con soli 30 cfu. Quella che era stata una linea guida circa i crediti che sarebbero serviti per diventare docenti di sostegno mediante i Corsi Indire viene smentito a pochi giorni dall’avvio dei corsi stessi.

Giovedì avremo l’ufficialità nel corso dell’incontro tra ministero e sindacati per definire i Corsi Indire, ma sappiamo già che sono aumentati i crediti da conseguire per specializzarsi, a seconda della propria condizione di partenza. L’unica certezza è che non basteranno più 30 cfu, ma che saranno di più. Una decisione presa dal ministero probabilmente anche per smorzare le critiche da parte dei detrattori del Tfa Indire, ritenuto troppo semplificato rispetto al Tfa sostegno, nonostante sia riservato a docenti con esperienza.

Secondo le anticipazioni che verranno confermate giovedì, i corsi per i docenti che hanno prestato 3 anni di servizio prevedono il conseguimento di 40 CFU mentre per quelli riservati ai docenti con specializzazione conseguita all’estero sono richiesti 48 CFU.

Chi ha conseguito specializzazione all’estero e ha anche svolto almeno un anno di servizio in Italia su sostegno avrà una riduzione a 36 cfu, comunque di più dei 30 inizialmente previsti.