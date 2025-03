Bandi percorsi abilitanti 2025: l’elenco aggiornato delle Università che hanno già pubblicato la pagina utile

Prendono finalmente il via i percorsi abilitanti facenti part del secondo ciclo della riforma del reclutamento docenti. A sancire l’avvio dei corsi il decreto ministeriale n. 156 del 24/02/2025 del MUR, ma ciò che costituisce nullaosta vero e proprio sono i bandi delle singole università che in questi giorni cominciano a essere pubblicati sui siti ufficiali.

Non tutte le università, in realtà, hanno provveduto, ma nei prossimi giorni crescerà esponenzialmente il numero di atenei che avranno predisposto il tutto. La cosa più importante è che finalmente possono iniziare i percorsi universitari e accademici di formazione iniziale e di abilitazione dei docenti delle scuole secondarie per l’anno accademico 2024/2025.

In tutto il ministero ha autorizzato 44.283. Un numero destinato in ogni caso ad aumentare se si considera che ci sono percorsi per i quali è stato richiesto un nuovo accreditamento. Ci sono poi i percorsi già accreditati per i quali sono state apportate modifiche. Ma non potranno essere attivati fino a quando non sarà perfezionata la relativa procedura di verifica. I posti verranno autorizzati una volta che il ministero provvederà alla pubblicazione del relativo provvedimento.

A questo indirizzo potete trovare l’elenco aggiornato delle pagine delle Università che hanno già provveduto all’attivazione dei percorsi per insegnanti, sulle quali verranno pubblicati i bandi.