Posti disponibili docenti 2025: le cattedre vacanti al primo settembre grazie ai pensionamenti scuola, elenco aggiornato

Prosegue la pubblicazione degli elenchi dei posti disponibili per docenti e ATA, risultato degli effetti dei pensionamenti scuola 2025. L’elenco è disponibile grazie al lavoro svolto in questi giorni da parte degli Uffici Scolastici Provinciali che hanno cominciato a pubblicare gli elenchi dei posti disponibili.

La procedura

Sono posti che potranno essere occupati a partire dal 1° settembre 2025, e che sono l’effetto diretto delle domande presentate entro il 21 ottobre scorso e accolte dal ministero.

Gli elenchi possono essere considerati definitivi ma non completamente, considerato che è ancora in corso il controllo da parte di INPS che deve perfezionare le verifiche. Ha tempo per farlo fino al 22 aprile, come stabilito dalla circolare ministeriale del 25 settembre 2024. Quest significa che gli elenchi disponibili vanno comunque presi con beneficio di inventario, dal momento che anche solo una piccola parte di essi potrebbe essere rivisto a seguito dei controlli Inps. Una volta perfezionati questi controlli, i richiedenti riceveranno conferma dell’accettazione della domanda di pensionamento.

Ricordiamo poi che il Governo ha disposto la riapertura delle domande per due opzioni specifiche per Quota 103, disponibile fino al 28 febbraio e opzione donna, sempre entro la stessa data.

I posti disponibili

In virtù di queste proroghe, gli Uffici Scolastici stanno pubblicando gli elenchi provinciali che includono il personale in cessazione dal 1° settembre 2025 e le sedi che si renderanno disponibili.

MARCHE

TOSCANA