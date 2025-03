Aggiornamento app Noipa: per continuare a utilizzarla dal 10 marzo bisogna seguire questa procedura

A partire dal 10 marzo, sarà indispensabile installare l’ultima versione disponibile dell’app NoiPA per poter continuare a utilizzarla correttamente. L’aggiornamento dovrà essere effettuato tramite gli store ufficiali dedicati ai diversi dispositivi: App Store per chi utilizza un iPhone con sistema operativo iOS, Google Play Store per gli utenti Android e Huawei AppGallery per i dispositivi della casa cinese. L’annuncio è stato diffuso da NoiPA attraverso una nuova comunicazione ufficiale.

Con l’introduzione della versione 6.0, vengono modificati i requisiti minimi per garantire la compatibilità dell’app con i dispositivi mobili. Per iPhone, sarà necessario avere almeno iOS 13 o una versione successiva, mentre per gli smartphone Android sarà richiesto almeno Android 10.

L’aggiornamento non si limita solo a un cambio di requisiti, ma introduce anche diversi miglioramenti, tra cui un incremento delle prestazioni generali, un rafforzamento delle misure di sicurezza e una gestione più efficiente delle funzionalità disponibili nell’applicazione.

Per procedere all’aggiornamento, chi ha attivato la funzione di aggiornamento automatico delle app non dovrà fare nulla: la nuova versione verrà scaricata e installata in automatico non appena disponibile nello store di riferimento. Coloro che invece non hanno attiva questa impostazione dovranno aprire lo store del proprio dispositivo, cercare “NoiPA” nella barra di ricerca e selezionare l’opzione per aggiornare manualmente l’app alla versione più recente.