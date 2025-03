Pensioni scuola 2025: anticipo a 60 anni e riscatto gratuito della laurea, successo della petizione online sindacale

Docenti e ATA in pensione a 60 anni e riscatto gratuito della laurea. L’obiettivo dei sindacati è sempre lo stesso e per accelerare i tempi Anief ha avviato una petizione online che sta riscuotendo grande successo e che consentirebbe maggiori agevolazioni per il personale scolastico in ottica previdenziale.

Un obiettivo ambizioso e di non facile raggiungimento, ma il sindacato ci crede e intende porre in qualche modo rimedio agli effetti della riforma Monti-Fornero, di cui ancora si pagano le conseguenze, con la soglia per il pensionamento arrivata a 70 anni.

Età inconciliabili con molti tipi di lavoro, in particolare con quelli del personale scolastico soggetto a livelli di stress superiori a quelli di molti altri lavori.

Oltre all’anticipo dell’età pensionistica, la petizione punta al riscatto gratuito degli anni di formazione universitaria: “Chi lavora a scuola sa bene che si tratta di una imposizione inapplicabile”, ha dichiarato Marcello Pacifico, presidente nazionale Anief. “Lo stato di salute precario, purtroppo spesso anche patologico, di decine di migliaia di insegnanti e ATA lo testimonia che il problema è molto sentito”.