Graduatorie di merito concorsi PNRR: salta la discussione nell’informativa tra ministero e sindacati, ma resta l’ottimismo sul buon esito dell’operazione

In occasione dell’informativa tra ministero e sindacati in programma giovedì prossimo per sancire l’avvio dei corsi Indire sul sostegno, non si parlerà della questione delle graduatorie di merito per i concorsi Pnrr salvaguardando i diritti di chi è in graduatorie precedenti.

Questo non significa che la questione sia stata archiviata, anzi. Il responsabile del Dipartimento Istruzione della Lega Mario Pittoni, già presidente della commissione Cultura al Senato, conferma il suo ottimismo circa il buon esito dell’operazione, ma non per il momento.

Sarà invece come detto l’occasione per sancire l’avvio dei corsi Indire sostegno da 30 cfu, dopo che per molti mesi non se ne era più parlato in via ufficiale nonostante l’annuncio la scorsa estate li avesse fatti apparire come imminenti. C’è curiosità per capire i contorni di questa nuova iniziativa, soprattutto per capire se i corsi comporteranno il conseguimento di 30 cfu come inizialmente detto o se i crediti per ottenere la specializzazione saranno di più avvicinandosi ai 60 del Tfa, anche per andare incontro alle proteste di chi ritiene questa specializzazione “semplificata” ingiusta nei confronti di chi ha sempre seguito altri percorsi.