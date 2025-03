Corsi Indire sostegno: ci siamo, presentazione del provvedimento per l’avvio nell’informativa tra ministero e sindacati giovedì prossimo

Dopo il decreto che sancisce l’avvio dei percorsi abilitanti, si sblocca anche la situazione dei Corsi Indire sostegno. Siamo finalmente vicino all’avvio dei percorsi che consentiranno la specializzazione ai docenti con tre anni di servizio: il Ministero dell’Istruzione e del Merito la prossima settimana infatti ha convocato i sindacati della scuola per un’informativa. Appuntamento giovedì 6 marzo. Sarà l’occasione per presentare il provvedimento che sancirà l’avvio dei corsi di specializzazione sul sostegno.

Lo annuncia Mario Pittoni, responsabile del Dipartimento Istruzione della Lega ed ex presidente della commissione Cultura al Senato, dopo averlo anticipato nei giorni scorsi, smentendo la possibilità che i corsi sarebbero stati rinviati a data da destinatari: “Nel corso dell’informativa ministeriale in programma giovedì 6 marzo, i sindacati della scuola avranno modo di esprimersi sul provvedimento in allestimento per l’avvio dei corsi Indire di specializzazione sul sostegno riservati ai docenti che vantano tre annualità di esperienza specifica negli ultimi cinque anni e a chi ha completato un corso di specializzazione all’estero. ha chiarito attraverso un post su Facebook”.